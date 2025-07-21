شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التأمين: بدء الدراسة بالدبلومات المهنية المتخصصة خلال شهر أكتوبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد التأمين فى مصر عن بدء الدراسة بالدبلومات المهنية المتخصصة خلال شهر اكتوبر 2025 حيث يقدم المعهد عدد 8 دبلومات مهنية متخصصة ومن جانبه وجه محمد حسين الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد الشكر للشركات العاملة بالسوق المصري علي ما قدموه من رعاية لاستمرار ونمو رسالة المعهد و تحقيق اهدافه لدعم و رفع المستوي المهني للتأمين والعلوم المساعدة له بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وذلك على هامش اختتام حفل تخرج الدبلومات المهنية المتخصصة لعام 2025 امس الاحد بمقر المعهد.



وأضاف المعهد فى بيان اختتم معهد التأمين بمصر مساء يوم الأحد 20/7/2025 اعمال حفل تخرج الدبلومات المهنية المتخصصة لعام 2025 في:

1- الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمينات العامة الدفعة الثالثة لعدد 60 خريج.

2- الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمين الطبي الدفعة الرابعة عشر 34 خريج .

3- الدبلومة المهنية المتخصصة في فقة المعاملات الاسلامية و التأمين التكافلي الدفعة الثالثة لعدد 11 خريج .

كما تشرف المعهد بحضور كل من :

1- احسام علما العضو المنتدب شركة المصرية للتأمين التكافلي .

2- سامح انس العضو المنتدب شركة جي اي جي للتأمين حياه تكافل.

3- مصطفي ابو العزم العضو المنتدب الجمعية المصرية للتأمين التعاوني .

4- هوداكا ساكوراجاوا العضو المنتدب طوكيو مارين .

5- الدكتور شريف فتحي العضو المنتدب شركة عناية مصر .

6- الدكتور جمال شحاتة رئيس لجنة التعليم .

7- مصطفي حسان رئيس قطاع التعويضات شركةمصر للتأمين التكافلي المدير التنفيذي لدبلومة التامينات العامة

8- الدكتور ايمن مامون رئيس قطاع التعويضات شركة ثروة للتأمين

9- احمد حمدي حشيش مدير عام تأمين السيارات شركة مصر للتأمين التكافلي

وتكريم سيادتهم لاوائل من خريجي الدبلومات المهنية المتخصصة حيث حصل كل من :

1- محمد مصطفي يوسف المرشح من شركة قناة السويس للتأمين علي المركز الاول الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمينات العامة .

2- رانيا محمد عاصم المرشحة من شركة جي اي جي للتأمين حياه تكافل علي المركز الاول الدبلومة المتخصصة في التأمين الطبي

3- محمد جمعة المرشح من شركة جي اي جي للتأمين حياه تكافل علي المركز الاول الدبلومة المهنية المتخصصة في فقة المعاملات الاسلامية و التأمين التكافلي .

كما اعلن المعهد عن بدء الدراسة بالدبلومات المهنية المتخصصة خلال شهر اكتوبر 2025 حيث يقدم المعهد عدد ( 8 ) دبلومات مهنية متخصصة وهي:

1- الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمينات العامة .

2- الدبلومة المهنية المتخصصة في تأمينات الحياة .

3- الدبلومة المهنية المتخصصة في التأمين الطبي .

4- الدبلومة المهنية المتقدمة في اعادة التامين .

5- الدبلومة المهنية المتخصصة في فقة المعاملات الاسلامية و التأمين التكافلي .

6- الدبلومة المهنية المتخصصة في المراجعة الداخلية .

7- الدبلومة المهنية في خبير تسويق و بيع التأمين.

8- the Professional Diploma in Human Resource Management

و يذكر أن معهد التأمين بمصر يعد لأحتفالية لمرور 50 عام علي تأسيسه عام 1975 و ذلك بعد صدور قرار مجلس رؤساء شركات التأمين المصرية .



