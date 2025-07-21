شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الجديدة من برنامج التكنولوجيا المساعدة بالأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات نسخة عام 2025 من البرنامج الصيفي للتكنولوجيا المساعدة، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في مجال التقنيات المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.

ويستمر البرنامج ثمانية أسابيع، ويشارك فيه مجموعة من طلاب الفرق النهائية في تخصصات الحاسبات والمعلومات والتخصصات الهندسية والتكنولوجية المختلفة، من تسع جامعات مصرية، هي جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والجامعة المصرية الروسية، وجامعة بنها الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتكون البرنامج من أربعة مسارات تشمل التصميم والتصنيع الميكانيكي، والهندسة الطبية، والواقع الممتد، والرؤية الحاسوبية والخوارزميات الحسابية، ويتضمن محاضرات وتطبيقات عملية بمعامل الأكاديمية المتخصصة، ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة للعمل على مقترحات لمشاريع التخرج في المجالات المختلفة للتكنولوجيا المساعدة.

وجدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هي مبادرة وطنية أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2018 بهدف تمكين ذوي القدرات الخاصة وتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتوفر الأكاديمية فرصًا للتدريب وبناء القدرات لذوي الإعاقة في مصر والدول العربية والإفريقية، وتدعم المبتكرين والمطورين لبناء حلول مبتكرة باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، وتتمثل رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لدعم التكنولوجيا المساعدة وتعزيز الابتكار في هذا المجال.



