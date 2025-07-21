شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 34065 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 42108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15306 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10291 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13919 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3520 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 17381 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وجولدن تكس للأصواف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للمحاصيل الزراعية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 519.7 ألف سهم، 26.6 ألف سهم، 1550 سهم، 406.2 ألف سهم، 150.3 ألف سهم، 36 ألف سهم، 1500 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 12388 سهمًا، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 1450 سهم، 6.6 مليون سهم، 8100 سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة الدولية للمحاصيل الزاعية 4651 سهم.

أعلنت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، شراء المساهم مور للاستثمارات المتنوعة، عدد 70 مليون سهم من حسام عبد القادر سلامة أحمد بمتوسط سعر 0.824 جنيه بقيمة إجمالية 57.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إنه جاري دراسة خسائر اصطدام سفينة خاصة بتوكيل MSC بعدد 2 ونش رصيف للشركة، وتحديد المبلغ المطلوب من التوكيل مقابل هذه الخسائر.

في سياق آخر قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس كيان قانوني للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وفتح مكتب تمثيل للشركة تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية.