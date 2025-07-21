شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 34276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 42399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 15417 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10348 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 14013 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3546 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 4.04% ليصل إلى مستوى 18031 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 519.7 ألف سهم، 26.6 ألف سهم، 1550 سهم، 406.2 ألف سهم، 150.3 ألف سهم، 36 ألف سهم، 1500 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 12388 سهمًا، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 1450 سهم، 6.6 مليون سهم، 8100 سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة الدولية للمحاصيل الزاعية 4651 سهم.