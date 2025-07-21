شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 21 -7-2025 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.511 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.
12.604 جنيه للشراء.
12.532 جنيه للبيع.
12.599 جنيه للشراء.
13.53 جنيه للبيع.
12.492 جنيه للشراء.
12.532 جنيه للبيع.
12.59 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
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