شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.625 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.625 ريال

- عيار 22 سجل 38.150 ريال

- عيار 21 سجل 36.425 ريال

- عيار 18 سجل 31.225 ريال

- عيار 14 سجل 24.275 ريال

- عيار 12 سجل 20.800 ريال

- الاونصة 1294.575 ريال

- الجنيه الذهب 291.350 ريال

- الأونصة بالدولار 3365.42 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

