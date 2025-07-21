شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة الرقمية»: دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات، ضمن جهودها لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الرقمية، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وتضمنت هذه الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: "النفاذ الوطني الموحد"، و"الدفع الإلكتروني"، و"قناة التكامل الحكومية"، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد "كود المنصات"، بما يُسهم في تقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.
وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكل فعال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
وفي قطاع النقل تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريادتها الرقمية من خلال منصة "لوجستي"، التي تقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل، وتُسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولًا رقميًا شاملًا عبر منصة "صحتي"، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم، وشمل هذا التحول إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية بعد دمج منصتي "وصفتي" و"الملف الصحي الموحد"، إلى جانب تقديم أكثر من 80 مليون موعد، و7 ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات "موعد" و"صحة"، بما يعزز كفاءة الرعاية الصحية، ويرفع جودة الحياة، ويدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمنت هذه الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: "النفاذ الوطني الموحد"، و"الدفع الإلكتروني"، و"قناة التكامل الحكومية"، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد "كود المنصات"، بما يُسهم في تقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.
اختصار عدد المنصاتوأطلقت الهيئة برنامج "الحكومة الشاملة" في عام 2022، حيث نجح البرنامج في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من 817 منصة عند إطلاقه إلى 550 منصة مع نهاية النصف الأول من عام 2025؛ ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.
وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكل فعال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
تحسين تجربة المستخدم في مختلف القطاعاتوبرزت هذه الجهود من خلال أمثلة نوعية، حيث تُجسد وزارة البلديات والإسكان نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي عبر إغلاق 37 منصة مختلفة ضمن منصة "بلدي"، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 80%، مما يسهم في توحيد الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وفي قطاع النقل تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريادتها الرقمية من خلال منصة "لوجستي"، التي تقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل، وتُسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولًا رقميًا شاملًا عبر منصة "صحتي"، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم، وشمل هذا التحول إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية بعد دمج منصتي "وصفتي" و"الملف الصحي الموحد"، إلى جانب تقديم أكثر من 80 مليون موعد، و7 ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات "موعد" و"صحة"، بما يعزز كفاءة الرعاية الصحية، ويرفع جودة الحياة، ويدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.