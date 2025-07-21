شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى، انخفاض أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-7-2025، بالبنوك المصرية فى نهاية التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.07 جنيه للشراء، 13.14 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.11 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
13.11 جنيه للشراء.
13.15 جنيه للبيع.
13.07 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
13.07 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
13.11 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
13.10 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
12.80 جنيه للشراء.
13.15 جنيه للبيع.
13.05 جنيه للشراء.
13.14 جنيه للبيع.
13.10 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
