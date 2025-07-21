شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4670 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر حالة من الارتفاع خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، وسط ارتفاع نسبي في حجم الطلب المحلي، وبلغت قيمة الزيادة 20 جنيها.

وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5340 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4000 جنيهًا

عيار 14: 3107 جنيهات

الجنيه الذهب: 37360 جنيه

ويأتي هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.