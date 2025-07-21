شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "التجارة" بنسبة 3.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.9%، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وزادت قطاعات البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.7%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإيديتا للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت صافي تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.2 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.81%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 69.5 مليون جنيه، 155.5 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 255.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 17692 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة.