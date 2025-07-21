شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار الاثنين 21-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات ، بالبنك المركزي المصري 49.28 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين ،بالبنك الأهلى الى 49.20 جنيه للشراء و 49.30 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و 49.30 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.20 جنيه للشراء و 49.30 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.20 جنيه للشراء و 49.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.