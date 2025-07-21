شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 21-7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.824 جنيه للشراء.

13.536 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.599 جنيه للشراء.

12.526 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.599 جنيه للشراء.

12.522 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.487 جنيه للشراء.

13.626 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.