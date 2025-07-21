شكرا لقرائتكم خبر عن جولدن تاون تنطلق بقوة.. تسليم مبدأي لأول مشروعاتها وتسكين علامات تجارية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ 4 مشروعات بالتوازي وتتعاقد مع محرم بخوم وتستعد لمشروعها الخامس والأضخم

استمرارًا لمسيرتها التوسعية في قلب العاصمة الإدارية، أعلنت مجموعة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري عن بدء تسليم أولى مشروعاتها "ذا فورت"، بالتزامن مع تسكين عدد من كبرى العلامات التجارية والفرنشايز الحصرية داخل مشروعاتها ولأول مرة بمنطقة الدون تاون بالعاصمة الإدارية، مما يعكس سعي الشركة لخلق بيئة استثمارية متكاملة مما يعزز من القيمة السوقية لهذه المشروعات وتحقيق أعلي عائد استثماري ومادي لعملائها.

أكد رجل الأعمال رأفت ماهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري، أن قرار الاستثمار في العاصمة الإدارية كان رهانا استراتيجيا رابحًا للشركة، لما توفره من فرص نمو غير مسبوقة، ودعم حكومي مباشر للاستثمار، موضحًا أن العاصمة الإدارية باتت الوجهة الأذكى والأكثر جذبًا للاستثمارات العقارية في مصر والشرق الأوسط، خاصة مع تنوع استخدامات المشروعات بين سكني، وتجاري، وإداري، وطبي.

وأشار إلى أن جولدن تاون تمتلك اليوم أربعة مشروعات رئيسية تقع في مواقع استراتيجية داخل العاصمة، وهي:

مشروعات The Fort – Cascada – Dinero Tower – Ouro Towers، بالقرب من معالم بارزة مثل المونوريل، وفندق الماسة، ومسجد مصر، والبرج الأيقوني، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية.

وأضاف، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في العاصمة الإدارية يقترب من 15 مليار جنيه، في إطار استراتيجية توسعية واضحة تتبناها المجموعة، بالشراكة مع كبرى شركات التصميم والتنفيذ العالمية، لتقديم مشروعات وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.

وقال: "في إنجاز غير مسبوق داخل العاصمة الإدارية، تواصل الشركة حاليًا تنفيذ أربعة مشروعات كبرى بالتوازي، حيث تتواصل أعمال الإنشاءات في مشروع كاسكادا بنسبة إنجاز تجاوزت 55%، بينما انطلقت أعمال السند والحفر في مشروعي دينيرو تاورز وأورو تاورز بالتزامن، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروعات المهندس الدكتور محرم باخوم، مما يعكس قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ مشروعات متعددة بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة".

كما أعلن عن استعداد الشركة لإطلاق مشروعها الخامس والأضخم قريبًا، والذي سيُمثل أيقونة جديدة في قلب العاصمة الإدارية، بمفهوم معماري واستثماري مختلف، ينسجم مع تطلعات المستثمرين ويعزز من تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا.

وأكد أن المرحلة الأولى من تسكين العلامات التجارية قد بدأت فعليًا، مع انضمام عدد من البراندات الكبرى مثل:

العلامات التجارية Heart Attack – Pottery Café – Tawla Café، على أن تتوالى باقي مراحل التسليم والتسكين خلال العام الجاري، ما يعزز من النشاط التجاري والحيوي لمشروعات جولدن تاون، ويحقق أعلى معدلات العائد.

وأضاف: "كل مرحلة إنجاز نعتبرها التزامًا جديدًا أمام عملائنا، ونحن على يقين أن القادم سيكون أقوى، وسيكون هناك مفاجآت كبيرة قريبًا، وستُعلن حصريًا لعملاء جولدن تاون."















