شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 4690 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، وسط ارتفاع نسبي في حجم الطلب المحلي، وبلغت قيمة الزيادة 20 جنيها مع تسجيل الذهب العالمي 3388 دولاراً.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3126 جنيها

الجنيه الذهب: 37520 جنيها



وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.



ويأتي هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.



وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.