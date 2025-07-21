شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإيديتا للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت صافي تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة.