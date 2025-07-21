شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 21-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-7-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت صافي تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأكتوبر فارما، وجولدن تكس للأصواف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإيديتا للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت صافي تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.2 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.81%، والعرب على 5.28%، واستحوذت المؤسسات على 25.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 61.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 69.5 مليون جنيه، 155.5 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.9 مليون جنيه، 255.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 34129 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 42123 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15330 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 13876 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 17692 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والعربية لحليج الأقطان، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 519.7 ألف سهم، 26.6 ألف سهم، 1550 سهم، 406.2 ألف سهم، 150.3 ألف سهم، 36 ألف سهم، 1500 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 12388 سهمًا، فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 1450 سهم، 6.6 مليون سهم، 8100 سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة الدولية للمحاصيل الزاعية 4651 سهم.

أعلنت شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، شراء المساهم مور للاستثمارات المتنوعة، عدد 70 مليون سهم من حسام عبد القادر سلامة أحمد بمتوسط سعر 0.824 جنيه بقيمة إجمالية 57.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

الإسكندرية للحاويات

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إنه جاري دراسة خسائر اصطدام سفينة خاصة بتوكيل MSC بعدد 2 ونش رصيف للشركة، وتحديد المبلغ المطلوب من التوكيل مقابل هذه الخسائر.

الشرق الأوسط للزجاج

قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن مجلس الإدارة وافق على تأسيس كيان قانوني للشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وفتح مكتب تمثيل للشركة تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية.