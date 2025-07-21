شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 21-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الإثنين 21-7-2025 تراجعه أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصرى 49.28 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين، بالبنك الأهلى إلى 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.20 جنيه للشراء.

