وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد ، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل وأوجه التعاون المشتركة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وشركة المقاولون العرب.

وفي مستهل اللقاء، ثمن وزير الإسكان التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموضوعات وملفات العمل المشتركة، ومشيرا إلى ان اجتماع اليوم يستهدف متابعة العمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.

وأكد الوزير أن اجتماع اليوم يأتي أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الإسكندرية.

من جانبه، قدم محافظ الإسكندرية، الشكر للمهندس شريف الشربيني، على التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، منوهًا الى أن هذا التعاون سيكون له مردود إيجابي في صالح المحافظة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات التابعة لوزارة الإسكان التي تنفذ مشروعات داخل المحافظة.

وتناول الاجتماع الرؤية الخاصة بمشروع تطوير المباني التاريخية والتراثية والعمارات بكورنيش الإسكندرية، بداية من محطة الرمل حتى منطقة قلعة قايتباي، حيث تم تقسيم المشروع لعدة مناطق وقطاعات، بالإضافة إلى عرض مقترح لإقامة أماكن انتظار للسيارات لاستيعاب عدد كبير من السيارات.