شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شركات تكنولوجيا المعلومات المؤسسة خلال الربع الأول بنسبة 38% والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة المُؤسسة إلى 953 شركة، مقارنة بـ 689 شركة فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، بما يعكس زيادة تقدر بأكثر من 38%، ويؤكد هذا النمو الديناميكي الإقبال المتزايد على الاستثمار في القطاع الرقمي، في ظل تحوّل الدولة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك الشركات نحو 770.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة بـ 635.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة تقدر بأكثر من 21% في حجم رأس المال المستثمر، ما يُبرز تصاعد الثقة بالفرص الواعدة في السوق التكنولوجية المصرية.

ويعزى هذا النمو المتسارع إلى جهود الدولة في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتوفير حوافز للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والخدمات المالية الرقمية، كما تلعب المناطق التكنولوجية المنتشرة في عدد من المحافظات دورًا مهمًا في استقطاب الشركات الجديدة وتوفير بنية تحتية قوية ومحفّزة للنمو.

وتعكس هذه الأرقام أيضًا ارتفاعًا في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل عالية المهارة، وينتظر أن يشهد العام الجاري مزيدًا من المبادرات التي تعزز من اندماج الشركات الناشئة في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق خارجية.

ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، مما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من فرص التوسع التكنولوجي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية على حد سواء.