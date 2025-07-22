شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة للصناعات المعدنية: مضاعفة الصادرات وتوطين الصناعة ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن مضاعفة الصادرات وتوطين الصناعة يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المصرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح عبد الغني في تصريحات ل" الخليج 365" أن شركات القابضة المعدنية تمتلك إمكانيات هائلة في مجالات متنوعة مثل الألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس، والزجاج، ويمكن من خلال تطوير خطوط الإنتاج الحالية، وضخ استثمارات جديدة، أن تضاعف صادراتها خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أهمية فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف توطين الصناعة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما يتطلب شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في المصانع.

وأضاف أن هناك فرصًا واعدة لتعميق المكون المحلي في الصناعات المعدنية، خاصة في مجالات الصناعات المغذية لقطاع السيارات، والطاقة المتجددة، ومكونات البناء الحديث، داعيًا إلى ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة لدفع عجلة الابتكار والإنتاج.



واختتم عبد الغني تصريحه بالتأكيد على أن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مصر هو الطريق الأمثل لتحقيق نمو حقيقي، وزيادة الدخل القومي، مشددًا على أن القابضة المعدنية وشركاتها التابعة تعمل وفق خطة واضحة لدعم التصدير والتصنيع المتقدم خلال المرحلة المقبلة.