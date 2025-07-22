شكرا لقرائتكم خبر عن 210 ملايين دولار واردات مصر من السيارات فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع واردات مصر من السيارات خلال الفترة الأخيرة ، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة مؤخرا عن الجهاز.

ورصدت البيانات وصول إجمالي الواردات المصرية من السيارات في شهر أبريل الماضي إلى 210 ملايين و641 ألف دولار، بينما كانت نحو 199 مليون و989 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين و652 ألف دولار.

وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا كبيرا بنهاية العام الجاري 2024، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل إجمالي واردات مصر من السيارات نحو ملياري و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو ملياري و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من السيارات في شهر أكتوبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر الإجمالية من السيارات سجلت نحو 147 مليون و406 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 277 مليون و33 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 129 مليون و627 ألف دولار.