شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى مصر، خلال تعاملات مساء أمس الاثنين 21 يوليو 2025 ارتفاعا بحوالى 20 جنيها على خلفية صعود سعر الذهب عيار 21 وهو المكون للعملات الذهب فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

عيار 24: 5340 جنيهًا

عيار 21: 4670 جنيهًا

عيار 18: 4000 جنيهًا

عيار 14: 3107 جنيهات

الجنيه الذهب: 37360 جنيه



وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن.

وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم.



ويأتي هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.



وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.