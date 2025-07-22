شكرا لقرائتكم خبر عن 794 مليون دولار استثمارات تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة في جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، ومن بينها الاستثمارات التركية، والتي وصل عددها حتى الآن لـ 18 شركة في قطاعات متنوعة أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الصحية، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 793,8 مليون دولار.

وتظهر بيانات المنطقة الاقتصادية، أن الاستثمارات التركية توزعت بين 10 شركات بمنطقة السخنة المتكاملة باستثمارات 508 مليون دولار، بالإضافة إلى 8 شركات بالقنطرة غرب بتكاليف استثمارية بلغت 285,8 مليون دولار.

وكانت توسعات شركة "حياة إيجيبت" التركية فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تعكس الثقة الكبرى من جانب المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وذلك بعد الجهود الترويجية الحثيثة التي بذلتها اقتصادية قناة السويس في الفترة الماضية، والاستثمارات الضخمة التي ضختها لتجهيز البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة خدمات الشباك الواحد لتحسين تجربة المستثمرين والتغلب على التحديات كافة التي تواجههم.

وشهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل أيام مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع "حياة إيجيبت" التركي للمنتجات الصحية، على مساحة 30 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتختص التوسعات الجديدة في خطوط إنتاج المصنع بإنتاج المنتجات الصحية غير النسيجية، باستثمارات تبلغ 44 مليون دولار وهو ما يعادل 2,2 مليار جينه، وتتيح هذه التوسعات الإنتاجية أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، على أن تُخصص نسبة 75% من إجمالي الإنتاج للتصدير الخارجي، ومن المخطط بدء تشغيل هذه الخطوط بحلول مارس 2026.