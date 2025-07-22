استحواذ أفريك إنفيست على 29.7% من رأس مال أرو القابضة المحدودة

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تعتزم شركة أفريك إنفيست فاند أي في ذ.م.م الاستحواذ على نسبة 29.7% من رأس المال المصدر لشركة أرو القابضة المحدودة، وفقا للإخطار الذي قدمته الشركة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولا تمارس شركة أفريك إنفيست فاند آي في ذ.م.م. وأطرافها المرتبطة نشاط اقتصادي في مصر، بينما تعمل شركة أرو القابضة المحدودة من خلال أطرافها المرتبطة المصرية في مصر في تقديم استشارات وخدمات الموارد البشرية، تقديم استشارات خاصة بقانون العمل في مصر، واستشارات متعلقة بالعلاقات الحكومية.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.