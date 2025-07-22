شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ394.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 394.75 ريال.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 394.75 ريال

عيار 22 سجل 355.25 ريال

عيار 21 سجل 345.25 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 195.00 ريال

الاونصة 12122.75 ريال

الجنيه الذهب 2728.25 ريال

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

ساهمت الأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات اليابانية واستمرار الحديث عن موعد فرض رسوم أمريكية جديدة في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يفتح المجال أمام تحرك الأسعار نحو مستوى 3400 دولار للأونصة حال استمرار التصعيد.