الاقتصاد

"الإسكان" تطرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينتى العاشر من رمضان وبدر

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"الإسكان" تطرح محال وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينتى العاشر من رمضان وبدر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢ : ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحى الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.

وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 63م٢) أسفل عمارات المجاورات ( ٥،٤،١) بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني  بجلسة يوم الثلاثاء 12/8/2025.


جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقري الجهازين، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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