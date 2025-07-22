شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 22 -7-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.482 جنيه للشراء.

13.536 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.548 جنيه للشراء.

13.472 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.558 جنيه للشراء.

13.644 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.436 جنيه للشراء.

13.472 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

13.46 جنيه للبيع.