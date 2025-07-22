شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تخصيص حمامات سباحة وكافيتريات وبيع محال وصيدلية بالمنصورة الجديدة والعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص 3 حمامات سباحة بالخدمات و3 كافيتريات بمشروع جنة السكني بالمرحلة الأولى بالمدينة بجلسة مزاد علني، وذلك في إطار الحرص على سرعة توفير الخدمات للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز أن جلسة المزاد العلني عقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، وتم التخصيص بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بيع 11 محلًا تجاريًا وصيدلية، بالسوق التجارية المُنفذة بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمحور الخدمات الغربي "المرحلة الرابعة"، بنشاط محطة تموين سيارات، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أنه سيتم طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات المتكاملة للسكان.