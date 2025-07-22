شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: تشجيع قيد الشركات وتطوير أدواتها المالية لزيادة جاذبيتها والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية واصلت جهودها لتيسير كافة الخطوات المتعلقة بالقيد، من خلال تحديث فريق عمل تكنولوجيا المعلومات استخدام نظام جديد تم تطويره خصيصًا للتوافق مع متطلبات قيام مدير الطرح بإجراء عملية التخصيص لطلبات شريحة الطرح الخاص التي يتم تسجيلها بنظام الصفقات الخاصة (OPR) من خلال جميع شركات السمسرة.

وجاء ذلك خلال افتتاح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الثلاثاء، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة قيادات الشركة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة ("بنيان") بعد قيدها بالسوق الرئيسي.

وأضاف كما تم بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي رد المبالغ المودعة بالزيادة عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام إلى حسابات شركات السمسرة في اليوم التالي مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات.

وأكد "الشيخ"، في بيان اليوم، أن البورصة المصرية تواصل استراتيجيتها في تشجيع قيد الشركات الجادة والطموحة، وتطوير أدواتها المالية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

وارتفع سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، بنسبة 2.82% بعد مرور ساعة من بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 5.1 جنيه بحجم تداول 39.1 مليون سهم بقيمة 197.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 5923 عملية.