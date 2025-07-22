الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.100 دينار

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ29.100 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 21 سعر 29.100 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.275 دينار
- عيار 22 سجل 30.500 دينار
- عيار 21 سجل 29.100 دينار
- عيار 18 سجل 24.950 دينار
- عيار 14 سجل 19.400 دينار
- عيار 12 سجل 16.625 دينار
- الاونصة 1034.800 دينار
- الجنيه الذهب 232.900 دينار
- الأونصة بالدولار3386.92 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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