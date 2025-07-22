شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء يتراجع إلى 49 جنيها للشراء فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنك المركزي المصري 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع. وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى إلى 49 جنيها للشراء و49.10 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.10 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.98 جنيه للشراء و49 جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 48.98 جنيه للشراء.

49 جنيها للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

