المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط سهم CIB

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للبيع فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.6 مليا جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 33990 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 41960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 15261 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10285 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13890 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3500 نقطة، وهط مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 17419 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير عدد 140 ألف سهم، 686 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 25.1 ألف سهم، 90 ألف سهم، 30 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 128.1 ألف سهم، 4.9 مليون سهم، 537.7 ألف سهم، 20 ألف سهم، 85.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1163 سهمًا، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 1500 سهم، 8585 سهمًا، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 97.3 ألف سهم.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم لي لي محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 2.5 مليون سهم بمتوسط سعر 0.786 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.99% إلى 12.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، ففي القطاع البنكي، وحقق البنك التجاري الدولي، إيرادات تشغيلية بلغت 54.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 46.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي أرباح الفترة 33.3 مليار جنيه مقارنة مع 27.5 مليار جنيه بنسبة نمو 21%.

وفي القطاع العقاري، حققت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إيرادات تشغيلية بلغت 345 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 348.9 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 1.1%، وبلغ صافي خسائر الفترة 86.1 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 3.6 مليون جنيه.

في سياق أعلنت شركتا العربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، موافقة مجلس الإدارة على شراء الأولى أسهم خزينة لا تتجاوز عدد 15.1 مليون سهم بنسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة وذلك من خلال السوق المفتوح، وشراء الثانية 14 مليون سهم بما لا يتجاوز نسبة 1% من أسهم الشركة، من خلال السوق المفتوح لمدة شهر، ويتم تمويل العملية من موارد الشركة الذاتية، وفقًا لسهر السهم خلال جلسة التداول، وتعين شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، السمسار المنفذ للعملية.



