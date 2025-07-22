شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية تنظم معرض "عودة للتراث" لدمج الإبداع الفنى بالتكنولوجيا الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية معرضًا فنيًا رقميًا بعنوان "عودة للتراث" في الفترة من 19 إلى 24 يوليو بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار سعي الجامعة إلى دمج الإبداع الفني بالتكنولوجيا الحديثة، وإعادة إحياء الهوية الثقافية المصرية من منظور معاصر، وتمكين الشباب، وتقديم نماذج فنية معاصرة تعكس الوعي بالهوية والانفتاح على أدوات المستقبل.

ويضم المعرض أكثر من 150 عملًا فنيًا رقميًا، وتجسد هذه الأعمال تجارب بصرية تفاعلية تدمج بين عبق التراث وقوة التعبير الرقمي، ويشارك فيه أكثر من 50 طالبًا من طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم بالجامعة، يقدمون أعمال رقمية متنوّعة تستلهم التراث المصري والعالمي باستخدام أحدث تقنيات الفن الرقمي لإعادة صياغة الهوية الثقافية برؤية عصرية.

ويعكس المعرض رؤية الجامعة لإعداد جيل جديد من المبدعين الذين يستخدمون أدوات العصر الرقمي لإحياء التراث والتعبير عن الثقافة المصرية بلغة بصرية معاصرة، كما يترجم جهود الجامعة في دعم الإبداع الشبابي، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للمشاركة في حوار حضاري يعكس مكانة مصر الثقافية والفنية.

ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا، ومن 4:30 عصرًا إلى 8:30 مساءً، والدخول مجاني.