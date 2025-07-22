شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم برنامج تدريبي حول ريادة الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة طور وغير، انعقد برنامج تدريبي حول مهارات ريادة الأعمال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، في الفترة من 6 إلى 10 يوليو بمحافظة أسيوط، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت مصر، ومؤسسة كير مصر التنمية.

وجاء البرنامج في إطار تنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط بشأن تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية للمواطنين بالمحافظة، وتمكين الشباب من المهارات التكنولوجية لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وقدم البرنامج مسئولو التدريب بالمبادرة، وتضمن شرحًا لمهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل تطبيقية على المهارات التي تلقّاها المتدربون خلال البرنامج. وتم خلال التدريب التوعية بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال ودورها في تنمية المجتمع، وأهميتها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق وظائف للشباب، وتطوير مهاراتهم القيادية وروح المبادرة والمسؤولية لديهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة "طور وغير" تتعاون مع الشركاء في تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، إلى جانب توفير الإرشاد الوظيفي للشباب لمساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، خاصةَ في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

