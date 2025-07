شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس توقع 3 عقود لمشروعات نسيجية على هامش جولة ترويجية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، ثلاثة عقود لمشروعات جديدة مع شركات صينية متخصصة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 52.6 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 2.58 مليار جنيه مصري)، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في توفير 3,500 فرصة عمل مباشرة، وقد تم توقيع العقود بمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، ضمن فعاليات الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة بعدد من المقاطعات الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع وليد جمال الدين، عقد مشروع إنشاء مصنع متكامل للنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة "تشانغتشو إيست نوه - Changzhou East Noah Printing and Dyeing Co. Ltd" الصينية، وهي إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجال الطباعة والصباغة والمنسوجات، وتُعد موردًا معتمدًا لكبرى العلامات التجارية العالمية، حيث يُقام المشروع على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع بالقسم المخصص لمشروعات الغزل والنسيج والأقمشة، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي بالكامل من الشركة، ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويشمل المصنع كافة مراحل إنتاج النسيج بدءًا من خيوط ألياف البوليستر فائقة الدقة، مرورًا بالحياكة والطباعة والصباغة، وصولًا إلى التشطيب النهائي، مع إنتاج منسوجات منزلية مثل البطانيات وأطقم الفراش واللحف، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80 طنًا، وطاقة سنوية تصل إلى 8 ملايين قطعة من المنسوجات المنزلية، مع تخصيص 90% من الإنتاج للتصدير الخارجي، و %10 للسوق المحلي، وقد قام بتوقيع العقد جيانجوين شو، الممثل القانوني والمدير العام للشركة.

كما وقّع وليد جمال الدين، اليوم، عقد مشروع شركة "تشانغتشو جولدن سبرينج - Changzhou Golden Spring Textile Co., Ltd" الصينية، والتي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتكاملة في قطاع المنسوجات، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، وتمتلك علامة تجارية في أكثر من 20 سوقًا دوليًا، ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج المنسوجات الفاخرة والمنسوجات المنزلية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 24 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر المشروع كذلك 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المصنع إنتاج بطانيات، وأطقم مفروشات للأسرة، وألحفة مبطنة، بطاقة سنوية 15,800 طن من الأقمشة، بالإضافة إلى 2 مليون طقم من المنتجات النهائية، يتم توجيه 90% منها للتصدير لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بينما يتم تخصيص 10% للسوق المحلي، وقد قام بتوقيع العقد السيد/ شو بنغ، بصفته الممثل القانوني والمدير العام للشركة.

كما وقّع وليد جمال الدين عقد مشروع ثالث مع شركة "جيانجسو سينيتى - Jiangsu Sainty Corporation Ltd."، التابعة لمجموعة سوهو القابضة، لإنشاء مصنع لصناعة الملابس الجاهزة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 40 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 8.6 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي بالكامل. ومن المستهدف أن يوفر المشروع 1,500 فرصة عمل مباشرة، ويخصص كامل إنتاجه للتصدير بنسبة 100% إلى الأسواق الخارجية، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وتصدر منتجاتها إلى نحو 100 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا، وقد قام بتوقيع العقد جيانج مينج، نائب المدير العام والممثل المفوض عن الشركة.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع تلك المشروعات يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر مع مجتمع الأعمال الصيني، والذي يمثل أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تحقيق أهدافها التنموية؛ حيث ارتفع بذلك عدد المشروعات الصينية المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 18 مشروعًا، وأضاف أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الهيئة توطينها داخل نطاقها الصناعي، لما يتمتع به من قدرة على التكامل مع الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل كثيفة، وهو ما دفع الهيئة إلى تخصيص مساحة مميزة داخل منطقة القنطرة غرب لهذا النشاط، وأكد أن استقطاب استثمارات صناعية نوعية في هذا القطاع يعكس نجاح الهيئة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، قائمة على الشراكات الدولية والتكامل الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

الجدير بالذكر أنه بتوقيع هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 28 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 734.1 مليون دولار أمريكي، علي مساحة إجمالية تصل إلى 1,794,400 متر مربع، بما يوفر 38,455 فرصة عمل مباشرة، ويعزز ذلك من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي واعد قادر على تحقيق ريادة مصرية عالمية في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.