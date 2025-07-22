شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.575 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 21 سعر 36.575 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان



عيار 24 سجل 41.800 ريال



عيار 22 سجل 38.150 ريال



عيار 21 سجل 36.575 ريال



عيار 18 سجل 31.225 ريال



عيار 14 سجل 24.275 ريال



عيار 12 سجل 20.800 ريال



الاونصة 1294.575 ريال



الجنيه الذهب 291.350 ريال



الأونصة بالدولار3365.42 دولار



ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.