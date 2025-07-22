شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.575 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 21 سعر 36.575 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.800 ريال
عيار 22 سجل 38.150 ريال
عيار 21 سجل 36.575 ريال
عيار 18 سجل 31.225 ريال
عيار 14 سجل 24.275 ريال
عيار 12 سجل 20.800 ريال
الاونصة 1294.575 ريال
الجنيه الذهب 291.350 ريال
الأونصة بالدولار3365.42 دولار
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
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