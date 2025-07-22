شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.96% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.