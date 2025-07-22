الاقتصاد

ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

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ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 03:18 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22 -7-2025، بالبنوك المصرية، وفق ختام التعاملات، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 160.8 جنيه للشراء و161.9جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 22 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.8 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.8 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.5 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

157.9 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.8 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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