شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 22 -7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.436 جنيه للشراء.

13.492 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.551 جنيه للشراء.

13.475 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.551 جنيه للشراء.

13.474 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.442 جنيه للشراء.

13.478 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.54. جنيه للشراء.

13.47 جنيه للبيع.