شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.01 جنيه للشراء و49.11 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.02 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.