شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف 2500 غرفة جديدة سياحية خلال 3 سنوات منها 600 غرفة في أول سنة.جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين اليوم.

أضاف أن هناك فنادق جديدة سترى النور، منها شبرد بالإضافة الي فنادق جديدة سيتم التوسع فيها.

وردا على سؤال الخليج 365 أشار الوزير أنه لم يتم إلغاء زراعة الأقطان قصيرة التيلة ،لكن تم تقليصها، ودخول القطاع الخاص فيها ولا سيما أن تكاليف زراعة الأقطان القصيرة تقارب نفس سعر الاستيرا ، وبالتالي نتعاون مع القطاع الخاص في الزراعة بما يحقق المستهدف خاصة أن مصانعنا تعتمد علي الأقطان طويلة التيلة.

وحول الانتهاء من مشروع الغزل والنسيج أشار انه سيتم الانتهاء منه في شهر أبريل العام المقبل بشكل تام بحيث نكون انتهينا من مصانع الغزل والنسيج والملابس والتجهيزات، لافتا إلى التركيز علي التسويق بشكل كبير بما يحقق عوائد مناسبة للمصانع التي تتكلف من 60 لـ 70 مليار جنيه.