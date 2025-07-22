شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء المقاولات ومواد البناء والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.3%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

وهبط قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.2%، 0.4%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود "إيجي إكس 70" مدفوعًا بصعود أسهم مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.398 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.6 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 5.24%، واستحوذت المؤسسات على 21.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.48%.





ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 238.6 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على الترتيب فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.8 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 33803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 41722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10263 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13846 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 17224 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 2089 نقطة.