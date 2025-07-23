شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاربعاء 23-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 23 يوليو 2025 06:00 ص
استقر سعر الدولار الأمريكى فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-7-2025.ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، فى البنك المركزى المصرى 49 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.01 جنيه للشراء.
49.11 جنيه للبيع
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
49.02 جنيه للشراء.
49.12 جنيه للبيع.
