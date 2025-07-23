شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينعكس تطوير مصانع الأسمدة على التصدير وتلبية احتياجات السوق؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تطوير مصانع الأسمدة التابعة للقابضة، وعلى رأسها شركة الدلتا للأسمدة، يمثل أولوية استراتيجية لزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الأسمدة الأزوتية والنيتروجينية.

وأوضح مصطفى أن قطاع الأسمدة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب كونه أحد روافد الصادرات المهمة لمصر، مشيرًا إلى أن تطوير المصانع يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وأضاف أن شركة الدلتا للأسمدة تمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد لمصانعها بمحافظة الدقهلية، باستثمارات كبيرة ،وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن تكنولوجيا إنتاج متطورة تضمن تقليل الانبعاثات وتحقيق أعلى معدلات كفاءة.

وأشار إلى أن المصنع الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة خلال المواسم الزراعية، ويتيح تصدير الفائض لأسواق إفريقيا وآسيا وأوروبا، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة.

كما أكد أن هذا التحديث يتماشى مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية لمصر كمركز صناعي إقليمي، لافتًا إلى أن القابضة الكيماوية حريصة على دعم شركاتها التابعة بكل ما يلزم لتطوير بنيتها التحتية وتحقيق استدامة في الأداء المالي والإنتاجي.

واختتم عماد الدين مصطفى حديثه بالتأكيد على أن تطوير مصانع الأسمدة سيسهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق موارد إضافية من العملة الصعبة، ويعكس جدية الدولة في دعم الصناعة الوطنية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

