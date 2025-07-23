شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الأربعاء، 23 يوليو 2025 10:00 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49.17 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.2 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.2 جنيه للشراء.

49.12 جنيه للبيع.

