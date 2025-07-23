شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 23 يوليو 2025 10:25 ص
بدأ سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الأربعاء 23-7-2025، على ارتفاع ليسجل فى البنك المركزي 66.03 جنيه للشراء، و66.24 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.25 للشراء، و66.48 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.25 جنيه للشراء.
66.48 جنيه للبيع.
66.26 جنيه للشراء.
66.48 جنيه للبيع.
66.25 جنيه للشراء.
66.48 جنيه للبيع.
66.26 جنيه للشراء.
66.48 جنيه للبيع.
65.99 جنيه للشراء.
66.30 جنيه للبيع.
66.31 جنيه للشراء.
66.52 جنيه للبيع.
