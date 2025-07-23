الاقتصاد

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 23 يوليو 2025 10:39 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 33769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 41741 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 15206 نقطة.

وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 10311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13900 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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