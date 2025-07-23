شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تُمثل مصر فى الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جنوب أفريقيا، لتمثيل جمهورية مصر العربية، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، التي تُعقد في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة»، وذلك بمشاركة ممثلي دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات المعنية.

وتتناول الاجتماعات عدة قضايا مهمة، أبرزها المبادئ الأساسية للسلع العامة العالمية والاستثمار العام، بالإضافة إلى بحث آليات تعبئة التمويل للتنمية وسبل تنفيذها، مع التركيز على بناء المرونة العالمية من خلال توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، كما تناقش مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

كما تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، أيضًا في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يُعقد أيضًا بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ويهدف إلى إقامة شراكات عالمية استراتيجية لتعزيز فرص التجارة والتكنولوجيا والاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نموها واندماجها في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط، بالعديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، كما تعقد اجتماعات ثنائية مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية في مصر، وتعزيز الشراكات الدولية، كما تعرض مخرجات وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة.

كما يشهد الاجتماع إطلاق تقرير توقعات القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025، والذي يقدم رؤى عملية حول كيفية تمكين الأدوات الرقمية والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة من النجاح في الاقتصاد العالمي.

ويشهد الاجتماع الوزاري الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، مُشاركة السيدة/ باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، والسيدة/ أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية.