الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 23 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 23 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 23 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.436 جنيه للشراء.

13.492جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.574جنيه للشراء.

13.499جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.553جنيه للشراء.

13.474جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.462جنيه للشراء.

13.499جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.56جنيه للشراء.

13.5جنيه للبيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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