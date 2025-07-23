شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-7- 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ33.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 مبلغ 33.475 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.475 دينار

- عيار 22 سجل 30.675 دينار

- عيار 21 سجل 29.300 دينار

- عيار 18 سجل 25.100 دينار

- عيار 14 سجل 19.525 دينار

- عيار 12 سجل 16.750 دينار

- الأونصة 1041.225 دينار

- الجنيه الذهب 234.325 دينار

- الأونصة بالدولار 3428.60 دولار

ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر، وهو ما انعكس على سعر الأونصة عند 3400 دولار.